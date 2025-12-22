Выплата за рекомендацию переехать в Мурманскую область вырастет втрое

Власти Мурманской области втрое увеличат выплату за рекомендацию переехать в регион. Теперь поделившиеся опытом северяне смогут получить 51 тыс. рублей, сообщил губернатор субъекта Андрей Чибис в Telegram-канале.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В рамках программы «Арктический маяк» жители Мурманской области могут получить 15 тыс. рублей. С 1 января 2026 года ее размер увеличится более чем в три раза. К тому же изначально можно было пригласить россиян не старше 35 лет. Больше возрастных ограничений не будет.

«К нам уже переехали порядка 850 человек из 76 регионов России и 4 стран — многие с семьями и детьми, что подтверждает, люди выбирают Север для жизни!»— написал господин Чибис.

Выплата поступает после официального трудоустройства приглашенного в Мурманской области не менее одного месяца. Он также должен зарегистрироваться и прожить в регионе не менее девяти месяцев.

Татьяна Титаева