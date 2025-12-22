Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь

В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО, уже сбиты две воздушные цели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах»,— заявил глава Севастополя.

Михаил Развожаев также предупреждает, что военные ведут работу по уничтожению вражеских беспилотных летательных аппаратов из разных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения возвращаются вниз. На землю также могут упасть разгонные модули ракет ПВО и обломки беспилотников.

Ранее на территории Севастополя объявили воздушную тревогу.

Алина Зорина