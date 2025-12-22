Подозреваемого в тройном убийстве 26-летней давности задержали под Калининградом

Полиция задержала жителя Калининградской области по подозрению в совершении 26 лет назад тройного убийства. В 1999 году были обнаружены тела девушки, ее матери и бабушки, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Тогда по факту гибели трех женщин было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Следствие долгое время не могло установить предполагаемого убийцу. Раскрывая преступления прошлых лет, правоохранители вышли на след возможного преступника.

По подозрению в убийстве трех человек задержали знакомого одной из погибших. Он жил по соседству. По предварительной информации, злоумышленник после содеянного похитил 18 тыс. долларов. Его арестовали.

Татьяна Титаева