Ярославское правительство погасило долг в 114 млн перед СППК

Правительство Ярославской области погасило долг в 114 млн руб. перед АО «Северная пригородная пассажирская компания» (СППК). Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: Северная ППК

Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что областное министерство транспорта нарушало сроки предоставления субсидий для компенсации убытков СППК, в результате чего и возникла задолженность свыше 100 млн руб.

Северо-Западный транспортный прокурор внес представление губернатору, после чего долг был полностью погашен.

АО «СППК» выступает перевозчиком в проекте «Легкое метро», реализуемом в Ярославле. Осуществляет пригородные пассажирские перевозки на территории семи субъектов: Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей и Республики Коми.

Алла Чижова