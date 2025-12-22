Участки в поселке Красная Заря подтопило из-за засора на искусственном водоеме

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло подтопление трех приусадебных участков и подвальных помещений в поселке Красная Заря. О происшествии 22 декабря сообщили в региональном управлении МЧС.

Причиной произошедшего стал засор сливной трубы искусственного водоема, уточнили в ведомстве спасателей.

В настоящий момент уровень воды на участках достигает 30 см, на месте работают представители районной администрации.

Андрей Цедрик