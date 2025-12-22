ЗакС Петербурга предложил приравнять запахи к загрязняющим веществам воздуха

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли проект федеральной законодательной инициативы, предлагающей включить запахи в перечень загрязняющих веществ атмосферного воздуха. Об этом 22 декабря сообщил депутат городского парламента от «Единой России» Андрей Рябоконь.

Инициатива подготовлена при участии экспертов петербургского отделения «Народного фронта» и предусматривает поправки в федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха». В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас на федеральном уровне не определены нормативы концентрации запахов, критерии их оценки, а также порядок мониторинга и контроля.

При этом для крупных городов с большим числом производств проблема неприятных запахов остается актуальной, а жалобы жителей нередко не приводят к мерам реагирования, поскольку превышения превышений концетрации вредных для здоровья веществ в воздухе не находят.

Авторы предлагают считать загрязняющими летучие вещества, формирующие запахи, если их количество и/или концентрация превышают установленные нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. В качестве технической основы законопроекта указаны положения ГОСТ Р 58578-2019, где закреплены единица запаха, его интенсивность, предельно допустимая концентрация и методы исследования.

По словам господина Рябоконя, принятие поправок должно дать органам власти правовые инструменты для контроля источников неприятных запахов и реагирования на такие случаи.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в начале сентября жители нескольких районов Петербурга почувствовали сильный химический запах. Тогда в дежурной экологической службе рассказывали, что появление запаха связано с метеоусловиями.

Артемий Чулков