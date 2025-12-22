Гирлянда как возможная причина: двое детей пострадали после пожара во Всеволожске

Двое детей в возрасте трех и шести лет попали в больницу с ожогами второй-третьей степени и отравлением продуктами горения после пожара в доме 12 по улице Вокка во Всеволожске, сообщает 47news.

По информации издания, пожар начался 22 декабря около двух часов ночи, огонь распространился на шести квадратных метрах. В помещении могла вспыхнуть новогодняя гирлянда. Из здания также эвакуировали 25 человек.

В экстренных служба в канун новогодних каникул напоминают петербуржцам и гостям региона о мерах предосторожности в обращении с гирляндами и фейерверками.

Андрей Маркелов