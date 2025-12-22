Суд вынес приговоры нападавшим на боксера Двали в Крыму

Суд в Крыму приговорил семерых жителей Феодосии к лишению свободы на сроки от полутора до трех лет восьми месяцев за нападение на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали и его товарища в августе 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Инцидент произошел ранним утром 28 августа 2024 года на набережной Феодосии. 23-летний спортсмен и его 43-летний товарищ заступились за прохожего, которого избивала группа мужчин. После этого нападавшие нанесли защитникам многочисленные травмы.

Дмитрий Двали приехал в Феодосию вместе с братом для проведения мастер-класса юным боксерам. В результате драки чемпион России и Европы лишился глаза.

Сотрудники ФСБ, полиции и СК установили и арестовали всех девятерых участников массовой драки. Им предъявили обвинения в покушении на убийство. Нападавшие оказались гражданами России. Трое работали охранниками в местном клубе, остальные — разнорабочими.

Все осужденные полностью признали вину. Уголовные дела в отношении двух других обвиняемых выделили в самостоятельное производство.

Кроме того, следствие наложило арест на счета и имущество виновных для дальнейшего возмещения морального и материального ущерба пострадавшим.

Глава СКР Александр Бастрыкин наградил Дмитрия Двали медалью «Доблесть и отвага», а московская клиника взяла на себя расходы по его операции.

Анна Гречко