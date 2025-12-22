Бастрыкин поручил доложить о расследовании избиения школьницы в Краснодаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручения по делу об избиении школьницы в Краснодаре после обращения матери пострадавшей. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инцидент произошел в октябре 2024 года в одном из образовательных учреждений города. Сверстницы избили 15-летнюю девочку, записав происходящее на мобильный телефон и распространив видео среди учащихся и в соцсетях. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь и продолжительное лечение.

По данным СКР, сотрудники школы не осуществляли контроль за несовершеннолетними во время инцидента. Мать девочки выразила несогласие с ходом установления обстоятельств происшествия. Ее обращения в компетентные органы не принесли результатов — до сих пор никто не привлечен к ответственности.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю ведет расследование уголовного дела и проводит процессуальную проверку. Ситуация ранее освещалась в средствах массовой информации.

Господин Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о промежуточных итогах процессуальной проверки и принятом решении.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анна Гречко