По итогам 2024 года кредитный портфель АПК субъектов МСП в Россельхозбанке составил 321,4 млрд руб. За 11 месяцев нынешнего года он увеличился на 7,3 млрд руб. (+2,3%), составив 328,7 млрд руб.

Всего в этом году субъектам МСП в АПК выдано 245 млрд руб. Из них 168,4 млрд руб. получено аграриями на льготных условиях. Также субъектам МСП на приобретение с/х техники было выделено более 25 млрд руб., а на проведение сезонных работ — 166 млрд руб.

Свое Родное

«Свое Родное» — крупнейший маркетплейс фермерских продуктов от РСХБ: