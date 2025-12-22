Время новогодних подарков — начинаем неделю новостями от УК «Архыз» и Спортмастера PRO

В суетливом декабре хочется разбавлять дедлайны простыми радостями: морозным воздухом, снежными видами и ощущением, что готовы к зиме на 100%. И этот подарок — про то, что действительно пригодится на склоне и за его пределами.

Фото: фото от Пресс-служба курорта «Архыз»

Гостям курорта «Архыз» — 5 000 бонусов Спортмастер PRO.

1 бонус = 1 — бонусы можно превратить в выгодные новогодние покупки и пополнить свою коллекцию горнолыжной экипировки качественными, функциональными вещами.

Как получить:

зарегистрируйтесь

начисление бонусов происходит в течение 2 недель

бонусами можно оплатить до 30% стоимости покупки

суммарная скидка по покупке — не более 50%

Полезный бонус к катанию

В этом сезоне инструкторы школы курорта «Три вершины» тестируют новую коллекцию Volkl — в реальных условиях, каждый день на склоне.

Записывайтесь на занятия: прокачаете технику и заодно получите честные рекомендации по экипировке из первых рук. А бонусы станут приятным поводом обновить комплект к сезону.

Период акции: 22 декабря 2025 — 11 января 2026

Регистрация и подробные условия.

Курорт Архыз

*Рекламодатель ООО "УК Архыз", г.Москва вн.тер.г.Муниципальный округ Пресненский, ул. Тестовская, д.10, ОГРН 1220900002179

https://resort-arkhyz.ru/