Пенсионер из Нового Петергофа попал под электропоезд

Утром 21 декабря на перегоне у станции Новый Петергоф электричка сбила 69-летнего местного жителя, который переходил ж/д пути в неустановленном месте, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Машинист неоднократно подавал сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Пенсионер скончался на месте происшествия от полученных травм.

В настоящее время Санкт-Петербург-Балтийский линейный отдел МВД России на транспорте проводит проверку для установления всех обстоятельств трагедии.

Андрей Маркелов