«Билайн» стал партнером фрод-рулетки «Ловушка для мошенников». Это сервис Т-Банка, который перехватывает нежелательные звонки и направляет их на подготовленных абонентов. «Билайн» первым из большой четверки операторов будет перенаправлять в фрод-рулетку трафик мошеннических звонков, что позволит существенно масштабировать процесс нейтрализации мошенников. За три недели после открытия фрод-рулетки на всех удалось предотвратить хищения на 74 млн руб., рассказали в Т-Банке.

Число индивидуальных предпринимателей в России за год выросло на 3%, а самой распространенной отраслью среди ИП традиционно остается торговля. Ей занимаются 40% предпринимателей. При этом число тех, кто работает в розничной торговле, в восемь раз превышает число оптовиков, пишет «РИА Новости» со ссылкой на «СберАналитику».

Лизинговые компании готовят распродажу подержанных автомобилей. По данным «Известий», под эти цели откроют до 10 хабов. Там будут выставлены изъятые легковые и грузовые авто из коммерческих парков, такси и сервисов доставки. В зависимости от сроков экспозиции и типа техники скидка составит от 5% до 40%.