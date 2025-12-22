Петербургский композитор Сергей Баневич умер на 85-м году жизни

Заслуженного деятеля искусств РФ, кавалера ордена Дружбы, члена Союза композиторов Санкт-Петербурга Сергея Баневича не стало 21 декабря. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Фото: Союз композиторов Санкт-Петербурга

Траурной новостью поделились на странице Союза композиторов Петербурга в соцсети «ВКонтакте». Сергей Баневич чаще всего писал музыку для детей. В 1979 году он написал оперу «История Кая и Герды», премьера которой состоялась 24 декабря 1980 года в Кировском театре.

Композитор родился в городе Оханск Пермской области. В 1944 году его семья вернулась в Ленинград. Тут Сергей Баневич окончил Ленинградскую консерваторию, а затем аспирантуру по классу Ореста Евлахова.

Информация о дате и месте прощания будет представлена позже.

Татьяна Титаева