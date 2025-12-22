В Краснодаре для уборки снега подготовили 40 единиц техники

Администрация Краснодара подготовила к зимнему периоду 40 единиц техники для очистки тротуаров и дорог от снега. При необходимости к работе привлекут машины транспортных и ресурсоснабжающих предприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Для борьбы с гололедом в этом году закупили почти 400 т противогололедных материалов. Для их размещения установили более 2,5 тыс. контейнеров по всему городу.

На случай аварийных ситуаций сформировали 73 специализированные бригады: 28 по электроснабжению, 10 по теплоснабжению, 6 по газоснабжению и 29 по водоснабжению и водоотведению. В каждую смену на улицах кубанской столицы будут работать около 630 человек. Также подготовили ночные бригады. Работники будут очищать от снега ступени лестниц и пандусы подземных и надземных пешеходных переходов, обрабатывать песко-соляной смесью тротуары и остановки общественного транспорта.

Алина Зорина