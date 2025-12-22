ПВЗ разбирают подарки

Сберегательная модель поведения добралась и до новогодних подарков на маркетплейсах. На традиционные зимние презенты в 2025 году россияне потратят всего на 5% больше чем в 2024-м. Средняя стоимость покупки составит около 18 тыс. руб., и динамика оказалась заметно ниже реальной инфляции. На этом фоне предпраздничные продажи маркетплейсов тоже растут более скромными темпами, чем прежде. В декабре загрузка ПВЗ увеличилась только на 15%. Остается ли новогодний ажиотаж главной проблемой пунктов выдачи? Тему продолжит Станислав Крючков.

Мужчины приготовили на покупку праздничных презентов больше — почти 21,5 тыс. руб. Женщины, по данным исследования SuperJob и Madame CoCo, потратят на 5 тыс. руб. меньше. Выбор сделан, оплата прошла и многие уже в ожидании доставки. Цепочка «склад—ПВЗ—покупатель» хорошо отлажена, но декабрь обычно привносит свою специфику. Впрочем, перебои вряд ли случатся, считает эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «В этом году Новый год идет по нисходящей. Высокий сезон, ноябрь-декабрь, становится просто более напряженным. В предыдущие годы в это время в ПВЗ уже собирались очереди. По сравнению с обычным среднегодовым периодом активность вырастала на 15%, а три года назад доходило и до 100%. В этом году у нас бич с елками — на три выданных товара полтора возврата. Хиты — это платья для корпоративов, детские костюмы. Следом возвращать начнут елочные игрушки».

Предновогодний путь от поставщика до ПВЗ не такой уж и длинный, но в приложении покупатель может увидеть сроки, от реальности несколько отличающиеся, говорит гендиректор производителя кожаных аксессуаров Rels Иван Петраков: «Нагрузка на инфраструктуру и логистику традиционно возрастает, сроки доставки, отраженные на сайте, как правило, очень сильно приукрашены. Причем маркетплейс заранее знает, что не сможет доставить, просто не хочет отказываться от конкурентного преимущества, и происходит задержка. Человек рассчитывает вручить подарок в определенный срок, не получает этот товар, делает возврат. Всех потребителей приучили к тому, что доставка у нас бесплатная, покупатель может заказать на двух-трех маркетплейсах одновременно три одинаковых товара, везде ПВЗ рядом с домом, а забрать товар там, куда доставили быстрее».

Подарок хочется по вкусу, но страсть к многообразию выбора ударяет не только по ПВЗ, но и селлерам, продолжает Иван Патраков: «Всплеск продаж у нас есть. Но появилась новая история: заказывают три новогодние елки разных цветов, выбирают одну, а в январские праздники возвращают две оставшиеся. Для поставщика это значит, что доставка стоит на 200-300% выше, чем заявлено изначально. Все эти риски будут закладываться с большей финансовой нагрузкой для самого покупателя».

Предвидя новогодний ажиотаж, в декабре многие ПВЗ нанимают дополнительного сотрудника — пресловутые пластиковые елки не только занимают место, но требуют больших энергозатрат, говорит владелец сети пунктов выдачи и автор проекта «Все про ПВЗ» Данил Адаменко: «Сотрудники сильно устают в новогодний сезон, поэтому всегда стараемся увеличить штат, чтобы один человек выдавал, а другой принимал товар. Очень сложно выделить маркетплейс, который постоянно задерживает доставки. Мы понимаем, что у них тоже возрастает нагрузка на склады. Люди заказывают крупногабаритные товары, они занимают много места на пунктах выдачи. Снежная зима к нам еще не пришла. Елки заказывают в декабре, а сдают в январе. Мы вывесили предупреждение: "После новогодних праздников елки на возврат мы не принимаем"».

По прогнозам «Infoline-Аналитики», в 2025-м маркетплейсы увеличат совокупный оборот на 33%, почти до 10 трлн руб. Да и ПВЗ в 2025 году стало больше на 40%. Но впереди, помимо баталий за елки, не только январь, но и активная фаза противостояния с банками из-за скидок и собственных финансовых продуктов.

Станислав Крючков