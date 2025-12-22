АИР увеличило инвестпортфель Ростовской области на 740 млрд рублей за 21 год

Агентство инвестиционного развития (АИР) Ростовской области привлекло в экономику региона свыше 740 млрд руб. прямых инвестиций за 21 год. В 2025 году в работе у агентства были 84 проекта, почти 70 % из них — промышленные, 40 % связаны с выпуском импортозамещающей продукции. Основные результаты работы АИР были представлены на заседании комитета Законодательного собрания Ростовской области по экономической политике.

В регионе активно реализуются проекты отраслевых лидеров на общую сумму 65 млн руб. в трех индустриальных парках: Новоалександровском, Красносулинском и Грушевском.

Среди ключевых проектов 2025 года – завод по переработке льна и производству льняного масла компании «АСВА», расположенный в Азовском районе, завод безалкогольных напитков группе компаний «Лидер» (юрлицо в Ростовской области — «Мастер»), мощностью более 200 млн л продукции в год, в Аксайском районе.

В число пусковых проектов входит и завод компьютерной техники компании «Бештау» в Ростове-на-Дону.

Отмечается, что ряд компаний, привлеченных АИР в 2025 году, реализуют свои проекты на территории ОЭЗ «Ростовская» и ТОР «Гуково».

