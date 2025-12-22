Дорожники Петербурга перешли на летний режим работы из-за отсутствия снега

Дорожно-эксплуатационные службы Петербурга перешли на летний режим работы в связи с аномально теплой зимой, сообщает пресс-служба Смольного. Столбики термометров в последнюю неделю показывали значения выше нуля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В связи с плюсовыми температурами специалисты очищали улицы от грязи с помощью пылесосов и моечной техники. За неделю с магистралей вывезли почти 1,2 тыс. кубометров мусора и более 950 тонн смета.

Частые дожди в конце недели потребовали повышенного внимания к водоотведению. Для предотвращения подтоплений бригады регулярно очищали решетки и патрубки ливневой канализации.

В связи с изменением погодных условий в выходные дни службы были переведены на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безопасность на дорогах и провести обработку против скользкости.

На сегодняшний день на улицах города работает 767 единиц техники и более 1,1 тыс. сотрудников дорожно-эксплуатационных предприятий.

Андрей Маркелов