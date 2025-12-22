Прокуратура Башкирии просит отменить сделку по продаже акций ВК «Башкортостан»
Арбитражный суд Башкирии запретил ООО «Сталокс» совершать сделки с акциями АО «Выставочный комплекс «Башкортостан». На этом настояла прокуратура Башкирии, которая направила в суд иск к администрации Уфы и «Сталоксу».
Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ
Надзорное ведомство просит суд признать недействительным аукцион по продаже около 51% акций «Башкортостана» и применить последствия недействительности сделки: мэрия должна вернуть покупателю 53 млн руб., а «Сталокс» — акции в муниципальную собственность.
По мнению прокуратуры, сделка была «совершена на отчуждение муниципального имущества» в нарушение закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», а ее форма лишила прав на участие в торгах других претендентов.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале марта «Сталокс», будучи единственным участником аукциона, получил право на выкуп у мэрии Уфы 35,75 тыс. ценных акций «Башкортостана». Вместе с контрольным пакетом покупатель приобрел помещения выставочного комплекса на улице Менделеева в Уфе и права на земельный участок площадью 5,4 га.
Участники рынка недвижимости полагают, что «Сталокс» связан с крупным федеральным девелопером. Участки вокруг выставочного комплекса сейчас активно застраиваются, на одном из них ГК «Гранель» возводит ЖК «Лесная симфония».
Ранее итоги аукциона пытались отменить в УФАС по Санкт-Петербургу, но безуспешно.
Ближайшее судебное заседание по иску прокуратуры назначено на 25 февраля 2026 года.