В Ростовской области число преступлений-рецидивов сократилось на 20,6%
В Ростовской области на 20,6% сократилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми жителями. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГУФСИН.
По данным ведомства, в 2025 году служба оказала помощь почти 1,5 тыс. осужденным к наказаниям без изоляции от общества. Индивидуальные программы реабилитации в регионе действуют для 228 осужденных в местах лишения свободы. После освобождения помощь получили 17 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, на Дону оформили 440 российских паспортов для осужденных. Для помощи в трудоустройстве резюме 419 осужденных разместили на общероссийском портале «Работа в России», провели 12 ярмарок вакансий непосредственно в колониях.
В Ростовской области выплатили 894 тыс. руб. единовременных пособий, оказано содействие в оформлении пенсий и выплат 599 осужденным, включая 29 участников спецоперации.