Суд признал право собственности на склад в Ессентуках после истечения аренды

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Ставропольского края о признании права собственности ООО «Белогорье» и предпринимателя Мурата Казанова на реконструированный склад бумажной продукции в Ессентуках. Это произошло несмотря на истечение договора аренды земельного участка.

Согласно материалам дела, ООО «Белогорье» арендовало участок площадью 6565 кв. м в микрорайоне Восточный на период 2021-2024 гг. для завершения строительства объекта целлюлозно-бумажной промышленности. В мае 2024 года Управление архитектуры выдало разрешение на реконструкцию незавершенного объекта под склад с административными помещениями и столовой, действительное до ноября 2025 года.

В июне 2024 года компания заключила инвестиционный договор с Муратом Казановым для реализации проекта. Строительство завершилось в апреле 2025 года, после чего «Белогорье» обратилось за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.

Управление архитектуры отказалось выдать разрешение из-за отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок, поскольку срок аренды истек в ноябре 2024 года. Комитет по управлению муниципальным имуществом также не согласился продлить аренду.

Судебная экспертиза подтвердила соответствие объекта всем необходимым нормам и требованиям. Суд установил, что единственным препятствием для ввода в эксплуатацию стало истечение срока аренды земли.

В своем решении суд указал, что объект возводился на основании утвержденной проектной документации и действующего до ноября 2025 года разрешения на строительство. При этом администрация не предъявляла требований об освобождении участка и не инициировала расторжение договора аренды. Судебная инстанция не обнаружила недобросовестного поведения со стороны истцов.

По итогам разбирательства ООО «Белогорье» получило 2/3 доли в праве собственности на склад бумажной печатной продукции, а предприниматель Казанов – 1/3 доли в праве собственности на объект с административными помещениями и столовой.

Тат Гаспарян