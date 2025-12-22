Экс-председателя Ростовского областного суда приговорили к 15 годам за взятки

Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева признана виновной в шести эпизодах ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Первомайский районный суд Краснодара назначил ей 15 лет колонии строго режима со штрафом в 170 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Вместе с Еленой Золоторевой осуждены ее сообщники — три ростовские судьи Татьяна Юрова — на 13 лет лишения свободы, Андрей Рощевский — на восемь лет и Георгий Бондаренко — на шесть лет.

В судебном разбирательстве сторона обвинения просила для Елены Золоторевой 20 лет лишения свободы. Также гособвинитель Алексей Харин попросил взыскать с подсудимой штраф в 170 млн руб. и лишить ее государственных наград.

По версии обвинения, в 2022 году судьи Елена Золотарева и Татьяна Юрова получили в качестве взяток в общей сложности 21 млн руб. Посредниками выступили Андрей Рощевский и Георгий Бондаренко.

За незаконное вознаграждение председатель Ростовского областного суда давала указания судьям выносить нужные решения в уголовных и гражданских процессах. Речь шла о сокращении сроков лишения свободы, а также о взыскании долгов и разделе семейного имущества.

Елена Золотарева была арестована в июне 2023 года.

Наталья Белоштейн