Жителя Крыма обвиняют в пособничестве в совершении убийства 30-летней давности

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении жителя Сакского района, обвиняемого в пособничестве в убийстве, совершенном более 30 лет назад. По версии следствия, в 1993–1994 годах обвиняемый входил в состав вооруженной группы, действовавшей на территории района.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В марте—мае 1994 года, узнав о запланированном убийстве четырех жителей региона, он вместе с сообщником приобрел два автомата Калашникова и патроны к ним, которые передал исполнителям преступления, ранее осужденным за другие правонарушения. 23 мая 1994 года исполнители, ожидая жертв возле офиса, открыли огонь, в результате чего трое мужчин скончались от полученных телесных повреждений.

Дело было возбуждено после проверки прокуратуры, в ходе которой изучались материалы архивного хранения по делу о деятельности организованной преступной группы. Выяснилось, что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности, скрываясь от следствия.

Обвиняемый задержан сотрудниками правоохранительных органов в Сакском районе, уголовное дело направлено в местный суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков