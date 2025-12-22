В Ростовской области доля закрытого общепита уменьшилась на 37%

В январе—ноябре 2025 года в Ростовской области закрылись 172 заведения общественного питания, что на 37% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда были ликвидированы 272 заведения. Об этом сообщили «Ведомости. Юг» со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В то же время число функционирующих ресторанов, кафе и баров увеличилось на 6% и достигло 6 тыс. Особенно заметный прирост наблюдался среди кафе: их число возросло на 11%, что соответствует дополнительной тысяче точек общественного питания.

За 11 месяцев 2025 года число регистраций новых предприятий сократилось на 18% — создано 231 ИП и юридическое лицо, что на 49 меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Единственный сегмент, где наблюдался рост,— бары: число новых заведений увеличилось на 60% и составило 16, по сравнению с 10 в 2024 году.

Наталья Белоштейн