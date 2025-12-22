Эксперты рассказали, какие машины чаще всего брали в кредит жители Кубани

По данным «Авито Авто» (имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»), в 2025 году в Краснодарском крае чаще всего в кредит покупали автомобили с пробегом в бюджетном и среднем ценовом сегменте. Среди машин стоимостью до 1 млн руб. лидером по числу заявок стала LADA Granta, в сегменте 1–5 млн руб. — Toyota Camry.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ценовом сегменте до 1 млн руб. в топ-10 вошли LADA Granta, LADA Priora, Hyundai Solaris, Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo, Chevrolet Cruze, Hyundai Accent, LADA 4x4 и Mitsubishi Lancer. На эти модели пришлось почти 37,5% всех кредитных запросов. Средний срок кредита составил 6,3 года, средняя сумма — 648 тыс. руб.

Среди автомобилей стоимостью 1–3 млн руб. чаще всего брали в кредит Toyota Camry, Mercedes-Benz E-класса, BMW 3 серии, Mercedes-Benz C-класса, Hyundai Solaris, Kia Optima, BMW 5 серии, Kia Sportage, Volkswagen Polo и Kia Rio. На них пришлось 28,7% заявок, средний срок кредита — 6,8 года, средняя сумма — 1,518 млн руб.

В сегменте 3–5 млн руб. топ-10 моделей обеспечил 68,3% всех кредитных заявок. Лидерами стали Toyota Camry, Mercedes-Benz E-класса, BMW 5 серии, BMW 3 серии, Geely Monjaro, Toyota Land Cruiser, Kia K5, Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Palisade и Voyah Free. Средний срок кредита в этом сегменте составил 7 лет, средняя сумма — 3,14 млн руб.

Вячеслав Рыжков