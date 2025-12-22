На Дону доля отказов в товарных кредитах достигла почти 90%

В ноябре 2025 доля отказов по заявкам на POS-кредиты (товарные кредиты) в Ростовской области года достигла 89,9%, что на 9,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 80,8%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По доле отказов на заявки на товарные кредиты Ростовская область оказалась на пятом месте среди 30 лидирующих регионов.

Наибольший процент отказов на POS-кредиты в ноябре 2025 года зафиксирован в Ставропольском крае, где отклонено 90,7% заявок, Краснодарском крае — 90,4% и Омской области — 90,2%.

Наталья Белоштейн