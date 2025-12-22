Директора «Кавказ.РФ» обвинили во взятке в 2 млн рублей

Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело о коррупции при госконтракте. Директор департамента маркетинга АО «Кавказ.РФ» Валерий Желателев и гендиректор подрядной компании стали фигурантами. СК предъявил Желателеву обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Подрядчику вменили ч. 5 ст. 291 УК РФ — дачу взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Валерий Желателев предложил подрядчику участвовать в открытом конкурсе на культурно-массовые мероприятия на горнолыжном курорте «Мамисон» в Северной Осетии. Курорт строят в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». За победу в конкурсе и договор с «Кавказ.РФ» он потребовал 2 млн руб. Подрядчик согласился. Корпорация заключила с ним контракт как с единственным поставщиком. Сумма взятки превышает порог особо крупного размера — свыше 1 млн руб. по УК РФ.

В октябре 2025 года гендиректор подрядчика передал деньги Валерию Желателеву в кафе бизнес-центра «Москва-Сити». ФСБ зафиксировала передачу на видео: мужчина вручил пакет с наличными. Оперативники задержали обоих на месте. Валерий Желателев положил часть средств на свой банковский счет. Замоскворецкий райсуд Москвы 21 декабря арестовал Валерия Желателева на два месяца. Подрядчику тоже избрали стражу. Следствие проводит обыски и допросы.

«Кавказ.РФ» подчиняется Минэкономразвития РФ. Корпорация курирует развитие Северного Кавказа, включая инфраструктуру на 1,5 трлн руб. инвестиций к 2030 году. Ранее, 18 декабря, стало известно о ходатайстве об аресте Желателева. В госкорпорации заявили, что она содействует следствию. Инцидент связан с тендерами на 2025 год — бюджет «Мамисона» превышает 10 млрд руб. Аналогичные случаи фиксировали в 2024 году: СК раскрыл взятки на 15 млн руб. в Кавказском регионе.

СК и ФСБ продолжают расследование. Они проверяют другие контракты «Кавказ.РФ» на сумму свыше 50 млрд руб. в 2025 году. Формулировки обвинения грозят Валерию Желателеву до 15 лет колонии. Подрядная фирма не раскрыта, но ее гендиректор под стражей. Корпорация развития Северного Кавказа усилила внутренний контроль после скандала.

Станислав Маслаков