Суд обязал руководство стекольной компании в КБР погасить долги на 12 млн рублей

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики обязал бывшего директора и бенефициара обанкротившейся стекольной компании ООО «Гласс» солидарно выплатить более 12 млн руб. в рамках субсидиарной ответственности. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

К ответственности привлечены Астемир Доткулов, занимавший должность директора с 7 июня 2019 года по 6 февраля 2024 года и имевший право действовать без доверенности, а также бенефициар компании Вячеслав Пузан. Размер солидарной ответственности составил 12,6 млн руб.

Компания ООО «ГЛАСС», специализировавшаяся на производстве стекла и изделий из стекла, была признана банкротом ещё в июле 2024 года. Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 25 июля 2024 года вынес решение о несостоятельности предприятия по упрощенной процедуре отсутствующего должника и открыл конкурсное производство.

Конкурсным управляющим была назначена Серяк Вита Федоровна — член Ассоциации арбитражных управляющих «Современные банкротные решения».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гласс» зарегистрировано в 2012 году в городе Прохладный (Кабардино-Балкарская Респ.). Учредитель — Вячеслав Пузан. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

