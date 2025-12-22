В Обливском районе чиновника оштрафовали за игнорирование обращения
В Обливском районе чиновника привлекли к административной ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Ростовской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Установлено, что местный житель обратился в администрацию с вопросом исполнения земельного законодательства. Тем не менее в установленный срок ответ ему не направили.
После внесения прокуратурой представления нарушение устранили, ответ направили. Должностное лицо суд привлек к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) и наложил штраф, который варьируется от 5 тыс. до 10 тыс. руб.