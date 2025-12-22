Ярославская Госавтоинспекция призывает водителей к осторожности из-за гололеда
На территории Ярославской области ожидается гололед и налипание мокрого снега. Неблагоприятные погодные условия усложняют движение транспорта и повышают риск возникновения аварий, предупреждает областная Госавтоинспекция.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
В связи с этим полицейские просят водителей соблюдать скоростной режим, выбирать безопасные дистанцию и интервал на дорогах, отказаться от резких маневров, а также соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дорог.
«Пешеходам при переходе проезжей части следует убедиться в своей безопасности и не пересекать дорогу в неустановленном месте. При переходе проезжей части с ребенком необходимо крепко держать его за руку»,— напомнили в ГАИ.
По прогнозам Росгидрометцентра, во вторник и среду в Ярославле ожидается резкое снижение температуры до -16 градусов.