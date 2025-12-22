Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославская Госавтоинспекция призывает водителей к осторожности из-за гололеда

На территории Ярославской области ожидается гололед и налипание мокрого снега. Неблагоприятные погодные условия усложняют движение транспорта и повышают риск возникновения аварий, предупреждает областная Госавтоинспекция.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В связи с этим полицейские просят водителей соблюдать скоростной режим, выбирать безопасные дистанцию и интервал на дорогах, отказаться от резких маневров, а также соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дорог.

«Пешеходам при переходе проезжей части следует убедиться в своей безопасности и не пересекать дорогу в неустановленном месте. При переходе проезжей части с ребенком необходимо крепко держать его за руку»,— напомнили в ГАИ.

По прогнозам Росгидрометцентра, во вторник и среду в Ярославле ожидается резкое снижение температуры до -16 градусов.

Алла Чижова

Новости компаний Все