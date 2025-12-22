В Ростове снос аварийных домов сократится на 25%

В 2025 году в Ростове-на-Дону снести шесть аварийных многоквартирных домов, что на 25% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, в 2025 году планируют снести дома в Железнодорожном, Ленинском и Пролетарском районах. Пока же снесен один дом по Амбулаторной ул., 36.

В прошлом году в Ростове под снос пошли многоэтажки по переулку Семашко, 78, улицам Шаумяна, 56 и 58, Станиславского, 114, 1-й Майской, 28/15, 15-я линии, 19 Козлова, 63а, и проспекту Соколова, 54.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростове-на-Дону на расселение жильцов 141 многоквартирного аварийного дома с 2025 по 2029 год направят 6,4 млрд руб. Всего же в середине 2025 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции было признано 285 многоквартирных домов.

Всего в 2025 году планировалось расселить 242 семьи из 53 домов.