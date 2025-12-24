Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Взносы по страхованию, отличному от страхования жизни, за девять месяцев 2025 года

Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат
1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 204783 20,3% 115565 56,4%
2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 122294 12,2% 73659 60,2%
3 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 99126 9,8% 52616 53,1%
4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 80345 8,0% 13918 17,3%
5 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 74469 7,4% 43371 58,2%
6 Страховое акционерное общество ВСК» 65453 6,5% 35833 54,7%
7 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 44230 4,4% 17750 40,1%
8 Акционерное общество «Т-Страхование» 41857 4,2% 9133 21,8%
9 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 41164 4,1% 24022 58,4%
10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 33493 3,3% 15227 45,5%
11 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 18931 1,9% 9509 50,2%
12 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 17814 1,8% 258 1,5%
13 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 14459 1,4% 6368 44,0%
14 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ» 11040 1,1% 6551 59,3%
15 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 9485 0,9% 7858 82,8%
16 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 8287 0,8% 1321 15,9%
17 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 8024 0,8% 2996 37,3%
18 Акционерное общество «Баланс Страхование» 7526 0,7% 596 7,9%
19 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 7006 0,7% 2476 35,3%
20 Акционерное общество «Зетта Страхование» 6774 0,7% 2899 42,8%
21 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 6761 0,7% 5345 79,1%
22 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 6574 0,7% 1294 19,7%
23 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 5920 0,6% 267 4,5%
24 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 5835 0,6% 419 7,2%
25 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 4710 0,5% 1328 28,2%
26 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 4115 0,4% 1340 32,6%
27 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 4054 0,4% 1351 33,3%
28 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 3255 0,3% 130 4,0%
29 Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС» 3147 0,3% 1484 47,2%
30 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНСАЙТ» 3024 0,3% 521 17,2%
31 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 2932 0,3% 472 16,1%
32 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 2433 0,2% 1452 59,7%
33 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 2217 0,2% 64 2,9%
34 Акционерное общество «Д2 Страхование» 2154 0,2% 314 14,6%
35 Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» 1704 0,2% 66 3,9%
36 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 1688 0,2% 921 54,6%
37 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 1605 0,2% 247 15,4%
38 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 1586 0,2% 827 52,1%
39 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 1378 0,1% 873 63,3%
40 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 1285 0,1% 498 38,8%
41 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 1219 0,1% 433 35,5%
42 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 1189 0,1% 662 55,7%
43 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 1135 0,1% 555 48,9%
44 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 1129 0,1% 149 13,2%
45 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 1112 0,1% 523 47,0%
46 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования РТ — Взаимное страхование» 1078 0,1% 539 50,0%
47 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д» 1003 0,1% 136 13,6%
48 Акционерное общество Страховая компания Чулпан» 924 0,1% 601 65,0%
49 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 882 0,1% 225 25,5%
50 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 834 0,1% 53 6,4%

«Эксперт РА» специально для “Ъ”.

