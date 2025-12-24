Взносы по страхованию, отличному от страхования жизни, за девять месяцев 2025 года

|
|№
|Страховая компания
|Сумма полученных взносов (млн руб.)
|Доля рынка
|Сумма страховых выплат (млн руб.)
|Уровень выплат
|1
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|204783
|20,3%
|115565
|56,4%
|2
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|122294
|12,2%
|73659
|60,2%
|3
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|99126
|9,8%
|52616
|53,1%
|4
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|80345
|8,0%
|13918
|17,3%
|5
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|74469
|7,4%
|43371
|58,2%
|6
|Страховое акционерное общество ВСК»
|65453
|6,5%
|35833
|54,7%
|7
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|44230
|4,4%
|17750
|40,1%
|8
|Акционерное общество «Т-Страхование»
|41857
|4,2%
|9133
|21,8%
|9
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|41164
|4,1%
|24022
|58,4%
|10
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|33493
|3,3%
|15227
|45,5%
|11
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|18931
|1,9%
|9509
|50,2%
|12
|Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь»
|17814
|1,8%
|258
|1,5%
|13
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|14459
|1,4%
|6368
|44,0%
|14
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ»
|11040
|1,1%
|6551
|59,3%
|15
|Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование»
|9485
|0,9%
|7858
|82,8%
|16
|Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни»
|8287
|0,8%
|1321
|15,9%
|17
|Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»
|8024
|0,8%
|2996
|37,3%
|18
|Акционерное общество «Баланс Страхование»
|7526
|0,7%
|596
|7,9%
|19
|Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ»
|7006
|0,7%
|2476
|35,3%
|20
|Акционерное общество «Зетта Страхование»
|6774
|0,7%
|2899
|42,8%
|21
|Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни»
|6761
|0,7%
|5345
|79,1%
|22
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование»
|6574
|0,7%
|1294
|19,7%
|23
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК»
|5920
|0,6%
|267
|4,5%
|24
|Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ»
|5835
|0,6%
|419
|7,2%
|25
|Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни»
|4710
|0,5%
|1328
|28,2%
|26
|Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
|4115
|0,4%
|1340
|32,6%
|27
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа»
|4054
|0,4%
|1351
|33,3%
|28
|Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование»
|3255
|0,3%
|130
|4,0%
|29
|Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС»
|3147
|0,3%
|1484
|47,2%
|30
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНСАЙТ»
|3024
|0,3%
|521
|17,2%
|31
|Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга»
|2932
|0,3%
|472
|16,1%
|32
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование»
|2433
|0,2%
|1452
|59,7%
|33
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь»
|2217
|0,2%
|64
|2,9%
|34
|Акционерное общество «Д2 Страхование»
|2154
|0,2%
|314
|14,6%
|35
|Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование»
|1704
|0,2%
|66
|3,9%
|36
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь»
|1688
|0,2%
|921
|54,6%
|37
|Акционерное общество «Страховая бизнес группа»
|1605
|0,2%
|247
|15,4%
|38
|Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ»
|1586
|0,2%
|827
|52,1%
|39
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис»
|1378
|0,1%
|873
|63,3%
|40
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ»
|1285
|0,1%
|498
|38,8%
|41
|Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование»
|1219
|0,1%
|433
|35,5%
|42
|Акционерное общество «Объединенная страховая компания»
|1189
|0,1%
|662
|55,7%
|43
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос»
|1135
|0,1%
|555
|48,9%
|44
|Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век»
|1129
|0,1%
|149
|13,2%
|45
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ»
|1112
|0,1%
|523
|47,0%
|46
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования РТ — Взаимное страхование»
|1078
|0,1%
|539
|50,0%
|47
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д»
|1003
|0,1%
|136
|13,6%
|48
|Акционерное общество Страховая компания Чулпан»
|924
|0,1%
|601
|65,0%
|49
|Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота»
|882
|0,1%
|225
|25,5%
|50
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД»
|834
|0,1%
|53
|6,4%