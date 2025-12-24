Взносы по страхованию жизни за девять месяцев 2025 года

|
|№
|Страховая компания
|Сумма полученных взносов (млн руб.)
|Доля рынка
|Сумма страховых выплат (млн руб.)
|Уровень выплат
|1
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни»
|696532
|46,4%
|654521
|94,0%
|2
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ»
|224198
|14,9%
|166935
|74,5%
|3
|Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь»
|201615
|13,4%
|106374
|52,8%
|4
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь»
|92453
|6,2%
|56780
|61,4%
|5
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь»
|80965
|5,4%
|26196
|32,4%
|6
|Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни»
|49992
|3,3%
|28173
|56,4%
|7
|Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего»
|31269
|2,1%
|6669
|21,3%
|8
|Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни»
|29900
|2,0%
|16353
|54,7%
|9
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь»
|22110
|1,5%
|18563
|84,0%
|10
|Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни»
|15476
|1,0%
|10069
|65,1%
|11
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни»
|14589
|1,0%
|6784
|46,5%
|12
|Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование жизни»
|13006
|0,9%
|14863
|114,3%
|13
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита»
|5809
|0,4%
|2195
|37,8%
|14
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф»
|4407
|0,3%
|1730
|39,3%
|15
|Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф»
|4361
|0,3%
|3528
|80,9%
|16
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни»
|4257
|0,3%
|4684
|110,0%
|17
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни»
|3673
|0,2%
|—
|—
|18
|Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование»
|2724
|0,2%
|1113
|40,9%
|19
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АТОН Жизнь»
|1847
|0,1%
|99
|5,4%
|20
|Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни»
|777
|0,1%
|2733
|352,0%
|21
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Р.Лайф»
|664
|0,0%
|1257
|189,4%
|22
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чулпан-Жизнь»
|244
|0,0%
|182
|74,7%
|23
|Общество с ограниченной ответственностью «Cтраховая компания ДЕЛО ЖИЗНИ»
|201
|0,0%
|283
|140,5%
|24
|Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия»
|87
|0,0%
|241
|277,5%
|25
|Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование»
|60
|0,0%
|92
|154,5%
|26
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|2
|0,0%
|23
|926,5%
|27
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб Жизнь»
|1
|0,0%
|—
|—