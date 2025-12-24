Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Взносы по страхованию жизни за девять месяцев 2025 года

Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат
1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 696532 46,4% 654521 94,0%
2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 224198 14,9% 166935 74,5%
3 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 201615 13,4% 106374 52,8%
4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 92453 6,2% 56780 61,4%
5 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 80965 5,4% 26196 32,4%
6 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 49992 3,3% 28173 56,4%
7 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 31269 2,1% 6669 21,3%
8 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 29900 2,0% 16353 54,7%
9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 22110 1,5% 18563 84,0%
10 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 15476 1,0% 10069 65,1%
11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 14589 1,0% 6784 46,5%
12 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование жизни» 13006 0,9% 14863 114,3%
13 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 5809 0,4% 2195 37,8%
14 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф» 4407 0,3% 1730 39,3%
15 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 4361 0,3% 3528 80,9%
16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 4257 0,3% 4684 110,0%
17 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 3673 0,2%
18 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 2724 0,2% 1113 40,9%
19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АТОН Жизнь» 1847 0,1% 99 5,4%
20 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 777 0,1% 2733 352,0%
21 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Р.Лайф» 664 0,0% 1257 189,4%
22 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чулпан-Жизнь» 244 0,0% 182 74,7%
23 Общество с ограниченной ответственностью «Cтраховая компания ДЕЛО ЖИЗНИ» 201 0,0% 283 140,5%
24 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 87 0,0% 241 277,5%
25 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 60 0,0% 92 154,5%
26 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 2 0,0% 23 926,5%
27 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб Жизнь» 1 0,0%

«Эксперт РА» специально для “Ъ”.

