Взносы по страхованию жизни за девять месяцев 2025 года

№ Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 696532 46,4% 654521 94,0% 2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 224198 14,9% 166935 74,5% 3 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 201615 13,4% 106374 52,8% 4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 92453 6,2% 56780 61,4% 5 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 80965 5,4% 26196 32,4% 6 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 49992 3,3% 28173 56,4% 7 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 31269 2,1% 6669 21,3% 8 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 29900 2,0% 16353 54,7% 9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 22110 1,5% 18563 84,0% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 15476 1,0% 10069 65,1% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 14589 1,0% 6784 46,5% 12 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование жизни» 13006 0,9% 14863 114,3% 13 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 5809 0,4% 2195 37,8% 14 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф» 4407 0,3% 1730 39,3% 15 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 4361 0,3% 3528 80,9% 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 4257 0,3% 4684 110,0% 17 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 3673 0,2% — — 18 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 2724 0,2% 1113 40,9% 19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АТОН Жизнь» 1847 0,1% 99 5,4% 20 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 777 0,1% 2733 352,0% 21 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Р.Лайф» 664 0,0% 1257 189,4% 22 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чулпан-Жизнь» 244 0,0% 182 74,7% 23 Общество с ограниченной ответственностью «Cтраховая компания ДЕЛО ЖИЗНИ» 201 0,0% 283 140,5% 24 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 87 0,0% 241 277,5% 25 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 60 0,0% 92 154,5% 26 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 2 0,0% 23 926,5% 27 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб Жизнь» 1 0,0% — —