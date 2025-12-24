Взносы по страхованию автокаско за девять месяцев 2025 года

|
|№
|Страховая компания
|Сумма полученных взносов (млн руб.)
|Доля рынка
|Сумма страховых выплат (млн руб.)
|Уровень выплат
|1
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|39703
|16,5%
|25911
|65,3%
|2
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|33886
|14,1%
|24356
|71,9%
|3
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|30575
|12,7%
|20116
|65,8%
|4
|Страховое акционерное общество ВСК
|21218
|8,8%
|16225
|76,5%
|5
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|20935
|8,7%
|11483
|54,8%
|6
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|19544
|8,1%
|14075
|72,0%
|7
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие»
|14979
|6,2%
|11442
|76,4%
|8
|Акционерное общество «Т-Страхование»
|11359
|4,7%
|6806
|59,9%
|9
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|8919
|3,7%
|6149
|68,9%
|10
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|8041
|3,3%
|5601
|69,7%
|11
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|7193
|3,0%
|2827
|39,3%
|12
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|5943
|2,5%
|3869
|65,1%
|13
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ»
|4188
|1,7%
|2931
|70,0%
|14
|Акционерное общество «Зетта Страхование»
|3113
|1,3%
|2067
|66,4%
|15
|Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»
|1526
|0,6%
|689
|45,1%
|16
|Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
|1155
|0,5%
|1109
|96,0%
|17
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНСАЙТ»
|1089
|0,5%
|461
|42,3%
|18
|Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга»
|967
|0,4%
|199
|20,6%
|19
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ»
|920
|0,4%
|509
|55,3%
|20
|Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ»
|780
|0,3%
|516
|66,2%
|21
|Акционерное общество «Д2 Страхование»
|730
|0,3%
|248
|34,0%
|22
|Акционерное общество «Объединенная страховая компания»
|636
|0,3%
|470
|73,9%
|23
|Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ»
|631
|0,3%
|521
|82,6%
|24
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос»
|434
|0,2%
|362
|83,6%
|25
|Акционерное общество «Страховая компания «РСХБ-Страхование»
|306
|0,1%
|107
|34,8%
|26
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР»
|251
|0,1%
|81
|32,3%
|27
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование»
|221
|0,1%
|129
|58,3%
|28
|Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС»
|220
|0,1%
|364
|165,6%
|29
|Акционерное общество «Боровицкое страховое общество»
|184
|0,1%
|46
|25,1%
|30
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ»
|182
|0,1%
|114
|62,4%
|31
|Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век»
|176
|0,1%
|50
|28,4%
|32
|общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис»
|139
|0,1%
|48
|34,7%
|33
|Акционерное общество «Страховая компания Чулпан»
|122
|0,1%
|41
|33,4%
|34
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта»
|121
|0,1%
|172
|142,6%
|35
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК»
|59
|0,0%
|28
|47,1%
|36
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис»
|53
|0,0%
|33
|61,8%
|37
|Акционерное общество «Страховая компания БАСК»
|32
|0,0%
|8
|26,4%
|38
|Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота»
|28
|0,0%
|28
|99,8%
|39
|Акционерное общество «Страховая rомпания СОЛИДАРНОСТЬ»
|25
|0,0%
|11
|46,5%
|40
|Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»
|18
|0,0%
|8
|47,7%
|41
|Акционерное общество «Страховая компания Армеец»
|14
|0,0%
|50
|345,9%
|42
|Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование»
|14
|0,0%
|-
|-
|43
|Акционерное общество «ГУТА-Страхование»
|12
|0,0%
|8
|62,4%
|44
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа»
|9
|0,0%
|1
|12,4%
|45
|Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ»
|9
|0,0%
|2
|26,4%
|46
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД»
|9
|0,0%
|5
|57,9%
|47
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли»
|6
|0,0%
|4
|59,5%
|48
|Страховое акционерное общество «Медэкспресс»
|6
|0,0%
|2
|36,1%
|49
|Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания»
|6
|0,0%
|28
|472,1%
|50
|Акционерное общество «Страховое общество Талисман»
|3
|0,0%
|4
|123,0%