Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Взносы по страхованию автокаско за девять месяцев 2025 года

Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат
1 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 39703 16,5% 25911 65,3%
2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 33886 14,1% 24356 71,9%
3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 30575 12,7% 20116 65,8%
4 Страховое акционерное общество ВСК 21218 8,8% 16225 76,5%
5 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 20935 8,7% 11483 54,8%
6 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 19544 8,1% 14075 72,0%
7 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие» 14979 6,2% 11442 76,4%
8 Акционерное общество «Т-Страхование» 11359 4,7% 6806 59,9%
9 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 8919 3,7% 6149 68,9%
10 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 8041 3,3% 5601 69,7%
11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 7193 3,0% 2827 39,3%
12 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 5943 2,5% 3869 65,1%
13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ» 4188 1,7% 2931 70,0%
14 Акционерное общество «Зетта Страхование» 3113 1,3% 2067 66,4%
15 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 1526 0,6% 689 45,1%
16 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 1155 0,5% 1109 96,0%
17 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНСАЙТ» 1089 0,5% 461 42,3%
18 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 967 0,4% 199 20,6%
19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 920 0,4% 509 55,3%
20 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 780 0,3% 516 66,2%
21 Акционерное общество «Д2 Страхование» 730 0,3% 248 34,0%
22 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 636 0,3% 470 73,9%
23 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 631 0,3% 521 82,6%
24 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 434 0,2% 362 83,6%
25 Акционерное общество «Страховая компания «РСХБ-Страхование» 306 0,1% 107 34,8%
26 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР» 251 0,1% 81 32,3%
27 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 221 0,1% 129 58,3%
28 Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС» 220 0,1% 364 165,6%
29 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 184 0,1% 46 25,1%
30 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 182 0,1% 114 62,4%
31 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 176 0,1% 50 28,4%
32 общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 139 0,1% 48 34,7%
33 Акционерное общество «Страховая компания Чулпан» 122 0,1% 41 33,4%
34 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта» 121 0,1% 172 142,6%
35 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 59 0,0% 28 47,1%
36 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 53 0,0% 33 61,8%
37 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 32 0,0% 8 26,4%
38 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 28 0,0% 28 99,8%
39 Акционерное общество «Страховая rомпания СОЛИДАРНОСТЬ» 25 0,0% 11 46,5%
40 Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» 18 0,0% 8 47,7%
41 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 14 0,0% 50 345,9%
42 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 14 0,0% - -
43 Акционерное общество «ГУТА-Страхование» 12 0,0% 8 62,4%
44 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 9 0,0% 1 12,4%
45 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 9 0,0% 2 26,4%
46 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 9 0,0% 5 57,9%
47 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» 6 0,0% 4 59,5%
48 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 6 0,0% 2 36,1%
49 Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» 6 0,0% 28 472,1%
50 Акционерное общество «Страховое общество Талисман» 3 0,0% 4 123,0%

«Эксперт РА» специально для “Ъ”.

Новости компаний Все