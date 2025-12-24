Взносы по страхованию автокаско за девять месяцев 2025 года

№ Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 39703 16,5% 25911 65,3% 2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 33886 14,1% 24356 71,9% 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 30575 12,7% 20116 65,8% 4 Страховое акционерное общество ВСК 21218 8,8% 16225 76,5% 5 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 20935 8,7% 11483 54,8% 6 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 19544 8,1% 14075 72,0% 7 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие» 14979 6,2% 11442 76,4% 8 Акционерное общество «Т-Страхование» 11359 4,7% 6806 59,9% 9 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 8919 3,7% 6149 68,9% 10 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 8041 3,3% 5601 69,7% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 7193 3,0% 2827 39,3% 12 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 5943 2,5% 3869 65,1% 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ» 4188 1,7% 2931 70,0% 14 Акционерное общество «Зетта Страхование» 3113 1,3% 2067 66,4% 15 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 1526 0,6% 689 45,1% 16 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 1155 0,5% 1109 96,0% 17 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНСАЙТ» 1089 0,5% 461 42,3% 18 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 967 0,4% 199 20,6% 19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 920 0,4% 509 55,3% 20 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 780 0,3% 516 66,2% 21 Акционерное общество «Д2 Страхование» 730 0,3% 248 34,0% 22 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 636 0,3% 470 73,9% 23 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 631 0,3% 521 82,6% 24 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 434 0,2% 362 83,6% 25 Акционерное общество «Страховая компания «РСХБ-Страхование» 306 0,1% 107 34,8% 26 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР» 251 0,1% 81 32,3% 27 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 221 0,1% 129 58,3% 28 Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС» 220 0,1% 364 165,6% 29 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 184 0,1% 46 25,1% 30 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 182 0,1% 114 62,4% 31 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 176 0,1% 50 28,4% 32 общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 139 0,1% 48 34,7% 33 Акционерное общество «Страховая компания Чулпан» 122 0,1% 41 33,4% 34 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта» 121 0,1% 172 142,6% 35 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 59 0,0% 28 47,1% 36 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 53 0,0% 33 61,8% 37 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 32 0,0% 8 26,4% 38 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 28 0,0% 28 99,8% 39 Акционерное общество «Страховая rомпания СОЛИДАРНОСТЬ» 25 0,0% 11 46,5% 40 Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» 18 0,0% 8 47,7% 41 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 14 0,0% 50 345,9% 42 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 14 0,0% - - 43 Акционерное общество «ГУТА-Страхование» 12 0,0% 8 62,4% 44 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 9 0,0% 1 12,4% 45 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 9 0,0% 2 26,4% 46 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 9 0,0% 5 57,9% 47 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» 6 0,0% 4 59,5% 48 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 6 0,0% 2 36,1% 49 Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» 6 0,0% 28 472,1% 50 Акционерное общество «Страховое общество Талисман» 3 0,0% 4 123,0%