Взносы по ДМС за девять месяцев 2025 года

№ Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 82883 34,4% 68236 82,3% 2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 32617 13,5% 22654 69,5% 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 24226 10,0% 18446 76,1% 4 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 16845 7,0% 248 1,5% 5 Страховое акционерное общество ВСК» 13475 5,6% 10186 75,6% 6 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 13250 5,5% 8623 65,1% 7 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 9296 3,9% 7065 76,0% 8 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 7866 3,3% 7489 95,2% 9 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 6650 2,8% 5322 80,0% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 4402 1,8% 1826 41,5% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 2801 1,2% 1068 38,1% 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 2799 1,2% 1905 68,1% 13 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 2795 1,2% 1425 51,0% 14 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ» 1694 0,7% 1324 78,1% 15 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 1638 0,7% 879 53,6% 16 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 1215 0,5% 1256 103,4% 17 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 1057 0,4% 767 72,6% 18 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Газпром страхование» 1027 0,4% 832 81,0% 19 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 866 0,4% 525 60,7% 20 Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС» 804 0,3% 432 53,7% 21 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 683 0,3% 21 3,0% 22 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Согласие-Вита» 681 0,3% 35 5,1% 23 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 659 0,3% 415 63,0% 24 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 641 0,3% 499 77,8% 25 Акционерное общество «Страховая компания Чулпан» 638 0,3% 547 85,8% 26 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 617 0,3% 569 92,2% 27 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 607 0,3% 1110 182,9% 28 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 571 0,2% 213 37,3% 29 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 528 0,2% 369 69,9% 30 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 516 0,2% 331 64,1% 31 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 485 0,2% 38 7,9% 32 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д» 395 0,2% 116 29,2% 33 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 366 0,2% 278 76,1% 34 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АК БАРС-Мед» 353 0,1% 240 68,1% 35 Акционерное общество «Страховая компания СОЛИДАРНОСТЬ» 347 0,1% 70 20,1% 36 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 334 0,1% 187 56,0% 37 Общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество Спасение» 311 0,1% 216 69,3% 38 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 305 0,1% 41 13,5% 39 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 305 0,1% 265 87,1% 40 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 269 0,1% 224 83,3% 41 Акционерное общество «Лучи Страхование» 266 0,1% 221 82,8% 42 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 255 0,1% 224 87,9% 43 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 242 0,1% 84 34,6% 44 Акционерное общество «Зетта Страхование» 232 0,1% 67 29,0% 45 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 217 0,1% 105 48,3% 46 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 214 0,1% 132 61,7% 47 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 198 0,1% 65 32,8% 48 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 195 0,1% 88 45,0% 49 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 159 0,1% 114 71,6% 50 Акционерное общество «Д2 Страхование» 157 0,1% 12 7,8%