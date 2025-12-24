Взносы по ДМС за девять месяцев 2025 года

|
|№
|Страховая компания
|Сумма полученных взносов (млн руб.)
|Доля рынка
|Сумма страховых выплат (млн руб.)
|Уровень выплат
|1
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|82883
|34,4%
|68236
|82,3%
|2
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|32617
|13,5%
|22654
|69,5%
|3
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|24226
|10,0%
|18446
|76,1%
|4
|Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь»
|16845
|7,0%
|248
|1,5%
|5
|Страховое акционерное общество ВСК»
|13475
|5,6%
|10186
|75,6%
|6
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|13250
|5,5%
|8623
|65,1%
|7
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|9296
|3,9%
|7065
|76,0%
|8
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|7866
|3,3%
|7489
|95,2%
|9
|Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни»
|6650
|2,8%
|5322
|80,0%
|10
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|4402
|1,8%
|1826
|41,5%
|11
|Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни»
|2801
|1,2%
|1068
|38,1%
|12
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|2799
|1,2%
|1905
|68,1%
|13
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|2795
|1,2%
|1425
|51,0%
|14
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ»
|1694
|0,7%
|1324
|78,1%
|15
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|1638
|0,7%
|879
|53,6%
|16
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование»
|1215
|0,5%
|1256
|103,4%
|17
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис»
|1057
|0,4%
|767
|72,6%
|18
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Газпром страхование»
|1027
|0,4%
|832
|81,0%
|19
|Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»
|866
|0,4%
|525
|60,7%
|20
|Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС»
|804
|0,3%
|432
|53,7%
|21
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь»
|683
|0,3%
|21
|3,0%
|22
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Согласие-Вита»
|681
|0,3%
|35
|5,1%
|23
|Страховое акционерное общество «Медэкспресс»
|659
|0,3%
|415
|63,0%
|24
|Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ»
|641
|0,3%
|499
|77,8%
|25
|Акционерное общество «Страховая компания Чулпан»
|638
|0,3%
|547
|85,8%
|26
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа»
|617
|0,3%
|569
|92,2%
|27
|Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни»
|607
|0,3%
|1110
|182,9%
|28
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ»
|571
|0,2%
|213
|37,3%
|29
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь»
|528
|0,2%
|369
|69,9%
|30
|Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование»
|516
|0,2%
|331
|64,1%
|31
|Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование»
|485
|0,2%
|38
|7,9%
|32
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д»
|395
|0,2%
|116
|29,2%
|33
|Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия»
|366
|0,2%
|278
|76,1%
|34
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АК БАРС-Мед»
|353
|0,1%
|240
|68,1%
|35
|Акционерное общество «Страховая компания СОЛИДАРНОСТЬ»
|347
|0,1%
|70
|20,1%
|36
|Акционерное общество «Страховая бизнес группа»
|334
|0,1%
|187
|56,0%
|37
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество Спасение»
|311
|0,1%
|216
|69,3%
|38
|Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни»
|305
|0,1%
|41
|13,5%
|39
|Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование»
|305
|0,1%
|265
|87,1%
|40
|Акционерное общество «Страховая компания БАСК»
|269
|0,1%
|224
|83,3%
|41
|Акционерное общество «Лучи Страхование»
|266
|0,1%
|221
|82,8%
|42
|Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ»
|255
|0,1%
|224
|87,9%
|43
|Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век»
|242
|0,1%
|84
|34,6%
|44
|Акционерное общество «Зетта Страхование»
|232
|0,1%
|67
|29,0%
|45
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос»
|217
|0,1%
|105
|48,3%
|46
|Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота»
|214
|0,1%
|132
|61,7%
|47
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК»
|198
|0,1%
|65
|32,8%
|48
|Акционерное общество «Объединенная страховая компания»
|195
|0,1%
|88
|45,0%
|49
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь»
|159
|0,1%
|114
|71,6%
|50
|Акционерное общество «Д2 Страхование»
|157
|0,1%
|12
|7,8%