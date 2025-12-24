Динамика крупнейших видов страхования

9 мес. 2024 г., млрд рублей 9 мес. 2025 г., млрд рублей Прирост в % за 9 мес. 2025 г. / 9 мес. 2024 г. Страховые премии (взносы) всего 2407 2762 14,7 Страхование жизни 1160 1501 29,4 накопительное страхование жизни 776 837 7,9 инвестиционное страхование жизни 314 608 93,5 кредитное страхование жизни 64 48 –25,3 прочие виды 7 9 27,7 Страхование иное, чем страхование жизни 1247 1261 1,1 ДМС 245 241 –1,6 страхование автокаско 236 241 1,9 ОСАГО 243 240 –1,0 страхование имущества юридических лиц 114 127 12,1 страхование от несчастных случаев и болезней 128 119 –7,3 страхование имущества граждан 90 98 9,5 прочие виды 191 195 1,8