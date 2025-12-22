В Ставрополе чиновницу уволили после проверки прокуратуры

В Ставропольском крае по требованию прокурора муниципальную служащую уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Правоохранители установили, что главный специалист администрации Ленинского района краевой столицы представила неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе за 2023-2024 годы своего супруга. В территориальную администрацию внесли представление. По результатам его рассмотрения служащую уволили.

Константин Соловьев