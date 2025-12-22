В Краснодарском крае отменили ракетную опасность

На территории Краснодарского края объявили ракетную опасность вечером 21 декабря. Угрозу отменили 22 декабря в 8:59, сообщает РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уведомления от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций о ракетной угрозе поступили жителям региона в воскресенье около 20:30. МЧС призвало граждан сохранять спокойствие и повысить бдительность.

«Существует угроза падения ракет. Если вы в здании отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение). Если вы на улице укройтесь в ближайшем защищенном помещении, в транспорте выйдите и укройтесь в помещении или в складках местности»,— говорилось в сообщениях ведомства.

Спасательная служба предупредила, что при обнаружении обломков ракет не следует приближаться к ним. Необходимо позвонить по номеру 112.

На территории края действует запрет на фото- и видеосъёмку, а также распространение любых сведений о применении, местах падения, работе противовоздушной обороны и последствиях атак.

Анна Гречко