На Ставрополье доля отказов в товарных кредитах превысила 90%

Банки в Ставропольском крае отказали в 90,7% заявок на POS-кредиты в ноябре 2025 года. Этот показатель вырос на 9,9 процентного пункта по сравнению с ноябрем 2024-го, когда отказывали в 80,8% случаев. Регион занял первое место среди 30 лидеров по числу поданных заявок, обогнав Краснодарский край с 90,4% (плюс 8,5 п.п.) и Омскую область с 81,8% (плюс 8,4 п.п.), следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В России доля отказов по товарным кредитам достигла 89,5% в ноябре — максимума за 2025 год. Банки ужесточили контроль на 9,4 п.п. по сравнению с прошлым годом (80,4%) и на 0,5 п.п. против октября (89%). Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет: банки избегают рисков из-за ограничений на кредиты гражданам с высокой долговой нагрузкой. Снижение ключевой ставки до 16,5% и стабилизация полной стоимости кредитов не вернули на рынок заемщиков с хорошим кредитным качеством.

Конкуренция за надежных клиентов обострилась. По заявкам заемщиков с персональным кредитным рейтингом выше 750 баллов отказы не превышают 65%. Ставрополье показывает устойчивый тренд: в октябре 2025-го по всем розничным кредитам (включая POS, потребкредиты, карты, автокредиты и ипотеку) отказали в 82,7%, в ноябре — уже 83,2% (плюс 3,3 п.п. к 2024-му). Ранее в марте край лидировал с 82,8%, в мае — 82%, в августе по потребкредитам — 74,8%.

В России общие отказы по рознице подскочили до 82,6% (плюс 5,1 п.п. к ноябрю 2024-го), Ставрополье входит в топ-30 по отклонениям. Банки фокусируются на низкорисковых заемщиках, игнорируя остальных в условиях роста задолженности. Тренд сохраняется: в феврале по POS отказали в 84% по стране.

