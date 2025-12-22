Новогодний подарок для новоселов: в Краснодаре торжественно сдали дом «Кандинский» в культурном квартале «Эрмитаж»

20 декабря в Краснодаре состоялось долгожданное событие — праздничная церемония вручения ключей от квартир в новом доме «Кандинский» в культурном квартале «Эрмитаж».

Фото: Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Мероприятие превратилось в настоящий новогодний праздник, ознаменовав начало новой жизни для сотен семей.

Вместо стандартной процедуры новоселов ждала яркая программа: диджей создавал настроение, профессиональные аниматоры развлекали детей, работала тематическая фотозона для памятных снимков, а угощения добавили атмосферу тепла и гостеприимства.

Такой подход Группы компаний «ЮгСтройИнвест» подчеркивает, что для этого застройщика важна не только сдача объекта, но и эмоции людей, получающих свое жилье.

Фото: Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Новый дом стал частью масштабного проекта — культурного квартала «Эрмитаж». Это уникальное для региона пространство, где современная жилая среда органично сочетается с элементами искусства и продуманной социальной инфраструктурой. Для активного отдыха жителей обустраиваются современные спортивные площадки и зоны для воркаута.

Ключевой особенностью квартала является его культурная составляющая. На территории уже создаются тематические арт-объекты, аллея и общественные пространства, вдохновленные шедеврами искусства. Такая концепция превращает «Эрмитаж» не просто в место для проживания, а в знаковую культурно-досуговую локацию Краснодара с собственной идентичностью.

Сдача дома «Кандинский» в канун Нового года стала для девелопера символичным завершением рабочего года. Это событие также подтверждает статус ГК «ЮгСтройИнвест» как надежного застройщика, способного не только строить качественное жилье, но и создавать вокруг него комплексную среду для комфортной, насыщенной жизни.

Фото: Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

С информацией о застройщике можно ознакомиться по телефону: *1700 или по адресам отделов продаж: ул. Конгрессная, 31, ул. Мурата Ахеджака, 20, ул. Алексея Кадочникова, 16А. Застройщик – ООО «СЗ-3 «ЮСИ КУБАНЬ». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте http://наш.дом.рф

https://gk-usi.ru/