В Ярославле на Московском проспекте оборвались троллейбусные провода
В Ярославле Московский проспект в сторону центра встал в пробку из-за обрыва контактной сети троллейбусов. Об этом сообщает Yarnews со ссылкой на «Организатора перевозок Ярославской области».
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Обрыв произошел в районе улицы Писемского. По словам очевидцев, провода оборвала фура, троллейбусы на проспекте встали. Восстановлением движения уже занимаются специалисты, ориентировочное время возобновления — после обеда.