Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле на Московском проспекте оборвались троллейбусные провода

В Ярославле Московский проспект в сторону центра встал в пробку из-за обрыва контактной сети троллейбусов. Об этом сообщает Yarnews со ссылкой на «Организатора перевозок Ярославской области».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Обрыв произошел в районе улицы Писемского. По словам очевидцев, провода оборвала фура, троллейбусы на проспекте встали. Восстановлением движения уже занимаются специалисты, ориентировочное время возобновления — после обеда.

Новости компаний Все