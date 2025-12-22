В Ярославле на Московском проспекте оборвались троллейбусные провода

В Ярославле Московский проспект в сторону центра встал в пробку из-за обрыва контактной сети троллейбусов. Об этом сообщает Yarnews со ссылкой на «Организатора перевозок Ярославской области».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Обрыв произошел в районе улицы Писемского. По словам очевидцев, провода оборвала фура, троллейбусы на проспекте встали. Восстановлением движения уже занимаются специалисты, ориентировочное время возобновления — после обеда.