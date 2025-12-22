Прокуратура добилась сноса аварийного дома в Изобильном

Прокуратура Изобильненского района Ставропольского края выявила нарушения в исполнении жилищного законодательства. Местная администрация не снесла аварийный многоквартирный дом после переселения жильцов. Прокурор подал иск в суд, и судья удовлетворил требования полностью. Работники снесли здание, которое угрожало безопасности жителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Администрация Изобильненского городского округа давно признала дом аварийным. В постановлении №1810 от 13 декабря 2018 года комиссия зафиксировала несоответствие нормам. Здание на ул. Ленина, 24 простаивало без присмотра и ремонта. Доступ в него оставался открытым годами, жители проходили мимо без ограждений.

Прокуратура провела проверку в конце 2022 года. Надзорники отметили отсутствие мер по ограничению входа и демонтажу. Прокурор Изобильненского района обратился в суд с иском об обязании администрации. Суд вынес решение в пользу прокуратуры, власти выполнили снос.

Дом на Ленина, 24 вошел в реестр аварийного фонда Ставропольского края. Региональная программа по сносу ветхого жилья на 2014–2043 годы выделила средства. В Изобильненском округе три дома признали аварийными еще в 2018-м по экспертизам. Жильцов переселили в муниципальный фонд по договорам соцнайма.

Администрация выполнила иск в разумный срок. Судебное решение вступило в силу без апелляций. Прокурор добился защиты публичных интересов по ст. 32 ЖК РФ. Теперь участок очистили для дальнейшего использования.

Снос устранил риски для 38 тыс. жителей Изобильного. Город входит в муниципалитет с населением свыше 100 тыс. человек. В Ставропольском крае в 2025 году заложили 32 млн руб. на демонтаж аварийных объектов.

Станислав Маслаков