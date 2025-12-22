Ставропольский край показал худший в СКФО результат в экологическом рейтинге

Общероссийская организация «Зеленый патруль» 18 декабря выпустила «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам осени 2025 года. Ставропольский край занял 55 место из 85 по России с общим индексом 75,12 балла из 100. В Северо-Кавказском федеральном округе край оказался последним, седьмым среди семи регионов.

Аналитики впервые учли не только квартальные данные Росгидромета, но и оперативные сводки о пиковых загрязнениях воздуха и воды. Природоохранный индекс Ставрополья составил 65 баллов, социально-экологический — 87, промышленно-экологический — около 73. Край уступил соседям: Кабардино-Балкария взлетела на второе место в России с 87 баллами, Чечня вошла в топ-10 с высоким показателем, Ингушетия держится на 34-й позиции.

Лидеры рейтинга почти не изменились. Республика Алтай лидирует с 87 баллами, за ней Кабардино-Балкарская Республика, Мурманская область и Москва — все по 86–87 баллам. Тамбовская область на пятом месте с 85, Костромская и Калужская области следуют за ней. Чукотка, Чувашия и Чечня замкнули десятку. Аутсайдеры — промышленные гиганты: Еврейская АО, Иркутская, Омская и Якутская области, Красноярский и Челябинский края, Оренбург, Приморье, Забайкалье и Свердловская область с минимумом в 61 балл.

Ставрополье пострадало от слабых показателей по загрязнению. Регион фиксирует регулярные превышения по взвешенным частицам и диоксиду азота в Ставрополе и Невинномысске, а также сбросы в реки Калаус и Егорлык. Летом 2025 года край потерял позиции из-за засухи и пожаров, уничтоживших 12 тыс. га, хотя власти восстановили 8 тыс. га. Зато по сохранению лесов Ставрополье вошло в лидеры: регион увеличил лесистость на 1,2% за год, до 7,5% территории, и защитил 150 тыс. га от вырубки.

Сравнение с СКФО показывает разрыв. Дагестан на 28 месте с 80 баллами, Северная Осетия — 32 с 78, Карачаево-Черкесия — 41 с 77. Ставрополье отстало на 2–5 баллов от каждого. Эксперты «Зелёного патруля» связывают это с ростом агропрома: край производит 4 млн т зерна ежегодно, но удобрения и стоки загрязняют почвы на 15% пашни. В 2025 году зафиксировали 47 инцидентов с отходами, включая свалку в Шпаковском округе на 200 тыс. т.

