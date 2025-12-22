На Ставрополье 18-летний водитель погиб в ДТП со сгоревшими автомобилями

В Шпаковском округе Ставропольского края 21 декабря 2025 года в 17:15 на 5-м километре автодороги «Ставрополь — Новомарьевская — Каменобродская» произошла смертельная авария. 18-летний водитель Hyundai Elantra, житель округа со стажем вождения менее года, не учел дорожную обстановку. Он потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик ГАЗ. Оба автомобиля загорелись, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель легковушки погиб на месте от тяжелых травм. Молодой человек не числился злостным нарушителем ПДД. Полицейские отмечают его малый опыт за рулем как ключевой фактор. Грузовик вел 26-летний мужчина, рядом ехал его 27-летний пассажир. Обоих с травмами доставили в больницу.

Госавтоинспекция Ставрополья проводит проверку. Эксперты уточняют точные причины и степень вины участников. Предварительно вина лежит на водителе Elantra из-за невнимательности. Дорога в этом месте известна авариями из-за трафика и погоды — в декабре часто туман и гололед.

Шпаковский округ фиксирует рост ДТП в 2025 году. За год погибли 45 человек в 320 авариях, ранены 450. Молодые водители до 25 лет вызывают 30% инцидентов по данным ГИБДД. Этот случай подчеркивает риски для новичков на региональных трассах.

Авария парализовала трассу на два часа. Спасатели тушили огонь, эвакуировали обломки. Местные жители жалуются на отсутствие знаков и освещения. Власти обещают аудит дороги после инцидента.

