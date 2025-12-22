В Урванском районе КБР проложат 9 км новых водопроводных сетей

В Кабардино-Балкарии в селе Кахун Урванского района проложат почти 9 км новых распределительных водопроводных сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас подрядчик завершает испытания и подключение новой инфраструктуры к основной магистрали. По данным властей, в работе используются современные технологии и материалы, которые гарантируют надежность инженерной системы. Планируется, что новые сети смогут обеспечить водоснабжение для 1,2 тыс. жителей региона.

Константин Соловьев