В День энергетика свыше 15 населенных пунктов Ставрополья остались без света

Жители более 15 населенных пунктов Ставропольского края 22 декабря частично останутся без электричества, сообщает пресс-служба ПАО «Ставропольэнергосбыт». Специалисты проводят плановые ремонтные работы на электросетях. Отключения затронут Александрийскую, Александровское, Дивное, Ессентукскую, Зольскую, Изобильный, Ипатово, Кочубеевское, Курсавку, Летнюю Ставку, Минводы, Новопавловск, Новоульяновский, Пятигорск, Светлоград, Чапцев и Юцу.

Работы стартуют в 08:00 и продлятся до 17:00 в большинстве случаев. Энергетики проверят и обновят оборудование на распределительных сетях. В некоторых пунктах свет вернется раньше — график корректируют по ходу ремонта. Компания заранее публикует такие списки на сайте и в региональных СМИ. Это стандартная практика: за месяц Ставропольэнергосбыт объявил о 5–6 аналогичных акциях, затронувших от 30 до 39 пунктов.

Ремонты повышают надежность сетей в крае. Ставропольский край потребляет 12 млрд кВт·ч ежегодно, половина приходится на южные и курортные районы вроде Минвод и Пятигорска. Плановые отключения минимизируют аварии зимой — в прошлом году их число упало на 15% после кампании. Жители Изобильного и Ипатово уже сталкивались с паузами по 9 часов в октябре. Эксперты отмечают: такие работы обязательны по нормам ФСТ и Минэнерго, проводят их 2–3 раза в квартал на ключевых линиях 10–35 кВ.

Станислав Маслаков