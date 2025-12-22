В Советском округе Ставрополья отремонтировали три дома за 6,8 млн рублей

Фонд капитального ремонта Ставропольского края завершил работы по обновлению трех многоквартирных домов в Советском округе. Подрядчики потратили 6,8 млн руб. на капитальный ремонт, сообщает пресс-служба фонда.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Жители села Солдато-Александровского получили две обновленные пятиэтажки 1970-х годов. В доме №1 на улице Шоссейной мастера заменили изношенные трубы водоотведения. Они привели узлы в норматив и устранили хронические протечки. В доме №8 на улице Кооперативной сосредоточились на теплоснабжении. Подрядчики обновили трубопроводы, восстановили тепловые узлы и запорную арматуру. Они также нанесли теплоизоляцию на трубы.

В Зеленокумске преобразился трехэтажный дом 1972 года постройки на улице Советской, 13. Рабочие сменили кровельное покрытие на скатной крыше. Они восстановили стропила, установили новое ограждение и водосток.

Гендиректор фонда Павел Корниенко назвал эти проекты основой устойчивости жилья. «Капитальный ремонт — планомерная работа. Без нее нет комфорта и безопасности», — заявил он. Советский округ изобилует домами советской эпохи. Региональная программа капремонта охватывает 9289 зданий площадью 27,6 млн кв. м. По итогам 2025 года Ставрополье обновит около 300 домов и 750 конструктивных элементов.

Станислав Маслаков