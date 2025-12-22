Игроки «Локомотива» оказались в числе лидеров КХЛ по точности передач

Хоккеисты ярославского «Локомотива» вошли в число лидеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству точных передач и проценту точности пасов, сообщает пресс-служба лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

По количеству точных пасов защитник «Локомотива» Мартин Гернат занимает пятое место в КХЛ, на его счету 933 точных передач. Лидерство по этому показателю принадлежит Яну Калдису из «Северстали» (1419 точных пасов). В десятке лучших по количеству точных пасов также находится форвард ярославской команды Александр Радулов с результатом 657 передач.

В рейтинге защитников по проценту точности пасов Рушан Рафиков из «Локомотива» также занимает пятое место с показателем 88,9%. Среди нападающих пятую строчку занимает Артур Каюмов с 85,78% точных передач.

Лидером среди защитников по проценту точности пасов является Ян Калдис («Северсталь») с результатом 90,85%, а среди нападающих – Никита Михайлов из «Лады» (88,4%).