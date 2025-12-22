Туман ограничивает видимость на дорогах в Ростовской области

В Ростовской области местами наблюдается плотный туман, который значительно ограничивает видимость на дорогах. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В условиях тумана водителям рекомендуют снизить скорость, выдерживать безопасную дистанцию, включить ближний свет фар или «противотуманки», избегать резких маневров и обгонов, а также быть внимательными к пешеходам и другим участникам движения.

Правоохранители напоминают, что при ограниченной видимости по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов они обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Константин Соловьев