Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Туман ограничивает видимость на дорогах в Ростовской области

В Ростовской области местами наблюдается плотный туман, который значительно ограничивает видимость на дорогах. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В условиях тумана водителям рекомендуют снизить скорость, выдерживать безопасную дистанцию, включить ближний свет фар или «противотуманки», избегать резких маневров и обгонов, а также быть внимательными к пешеходам и другим участникам движения.

Правоохранители напоминают, что при ограниченной видимости по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов они обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Константин Соловьев

Новости компаний Все