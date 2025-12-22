Новогодние спектакли и шоу, «Пиковая дама» и матчи «Локомотива»

В Ярославле в период с 22 по 28 декабря пройдут новогодние концерты, шоу и спектакли, откроется каток на Советской площади, покажут «Пиковую даму» Александра Пушкина, презентуют книгу «Ярославские истории», а ХК «Локомотив» сыграет с соперниками из Владивостока и Москвы. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Концерты

25, 27 и 28 декабря в филармонии состоится вечер «Новогодний Чайковский» с Ярославским академическим губернаторским симфоническим оркестром. В программе: фрагменты из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и из цикла «Времена года». Цена билетов — от 500 руб.

27 декабря в «Китайском летчике Джао Да» пройдет новогодний перформанс-концерт «Волков бэнд» «Рок. Медиа. Поэзия». Начало в 21:00, цена билетов — от 2 тыс. руб.

Спектакли

24 декабря в областном Доме актера покажут музыкально-литературный спектакль по одному из самых загадочных и мистических произведений Александра Пушкина — «Пиковая дама». Перед зрителем развернутся картины жизни золотой молодежи великосветского общества: любовные интриги, огненная страсть, азарт игры и роковая тайна недоброжелательности. В спектакле играет заслуженный артист России Дмитрий Аксенов. Начало в 19:00, цена билетов — от 1200 руб.

Ярославский ТЮЗ представляет новогоднюю премьеру — спектакль «По щучьему велению» в постановке Игоря Кумицкого. Сюжет прежний: Емеля находит в проруби щуку, исполняющую любые желания. Однако чтобы завоевать сердце царевны, заклинания оказывается недостаточно. Спектакль начнут показывать 24 декабря, цена билетов — от 800 руб.

Новогодний спектакль «Золушка» представит областной Дом актера. Все актеры будут петь вживую, а после постановки — традиционная массовка у елки с Дедом Морозом. Сеансы запланированы на 27 и 28 декабря, цена билетов — от 600 руб.

В КЗЦ «Миллениум» состоятся показы новогоднего мюзикла «Буратино». Любимых героев сказки представят исполнители разных жанров: призеры международных цирковых фестивалей, ведущие артисты столичных мюзиклов и актеры театра. После спектакля — елка в фойе. Показы назначены на 27 и 28 декабря, стоимость билетов — от 500 руб.

Ярославский художественный музей представит интерактивный спектакль «Новогодние приключения Элли в Изумрудном городе». Группа детей вместе с Элли отправится на поиски волшебника Изумрудного города. Закончатся приключения балом в парадном зале Губернаторского дома и встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой. Спектакль запланирован на 26 (11:00), 27 (11:00, 13:00, 15:00), 28 (11:00, 13:00, 15:00) декабря. Стоимость билета, в который входят представление, подарок и экскурсия по выставке для родителей, составляет 1500 руб.

Ярославский музей-заповедник представит программу «Щелкунчик и зимняя сказка». Сказку про Щелкунчика «расскажут» персонажи теневого и кукольного театра, актеры ярославских театров, профессиональные музыканты. С 22 по 25 декабря спектакль будут показывать в 12:00, с 26 по 28 — в 12:00 и в 18:30. Стоимость билетов — 600 руб.

Планетарий представляет новогоднее шоу «Как поймать мечту». Гости спектакля помогут Единорогу спасти Галактику Снов, проложат путь к Новому году через созвездия, сразятся с Властелином Тьмы, освободят Луч Света и зажгут новогоднюю звезду. Шоу будут показывать каждый день на этой неделе, цена билета — 550 руб.

Выставки и встречи

24 декабря в Некрасовской библиотеке состоится презентация книги «Ярославские истории». В книгу вошли истории о прошлом Ярославля, рассказанные лингвистом и краеведом Владимиром Жельвисом. Они посвящены событиям, происходившим в городе в разные столетия, выдающимся людям земли Ярославской, историческим зданиям, быту и нравам ярославцев и опираются на документы, научные исследования, версии, выдвигаемые учеными, газетные публикации и городские легенды. Сопровождаются истории иллюстрациями художника Игоря Сакурова. Начало в 18:00, вход свободный.

24 декабря в Ярославском музее-заповеднике при поддержке Института археологии РАН откроется выставка «Топоры и медведи». Организаторы называют посещение выставки путешествием в мир древних жителей Ярославского края. Гости увидят артефакты Бронзового века из Волосово-Даниловского могильника близ ярославской деревни, находки из современных раскопок могильника Павловская слобода в Подмосковье. Дополнят выставку чучела, черепа и биогруппы животных из фондов музея. Стоимость входного билета — 200 руб.

Музей истории города Ярославля приглашает на программу «Новый год в стиле 90-х». Гости отпразднуют Новый 1996 год вместе с кабаре-дуэтом в кругу театрализованных персонажей. Программа пройдет 26, 27 и 28 декабря в 16:30. Цена билета — 800 руб.

Музей истории города Ярославля проводит свою традиционную программу «Елка в купеческом доме», в ходе которой гости знакомятся со старинным купеческим домом и его жителями, секретами торгового семейного дела, традициями проведения елок в купеческих домах города и празднования Рождества Христова в начале XX века. Участникам предложат украсить праздничную елку, а Дед Николай, главный герой дореволюционного Рождества, одарит сладкими подарками. Программа запланирована на 26, 27 и 28 декабря в 14:00. Цена билета — 800 руб.

В Ярославском художественном музее открылась выставка «А море ждет нас», на которой представлены работы маринистов и живописцев: Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Александра Беггрова, Николая Гриценко и других. Произведения, представленные на выставке, дают возможность проследить столетнюю эволюцию жанра морского пейзажа. Стоимость входного билета — 400 руб.

Спорт

Ярославский ХК «Локомотив» продолжает домашнюю серию матчей регулярного чемпионата КХЛ. 23 декабря «железнодорожники» сыграют на «Арене-2000» с «Адмиралом» из Владивостока, 25 декабря — с московским «Динамо». Начало в 19:00.

26 декабря на Советской площади откроют главный каток региона. Программа мероприятия скоро станет известна.

Кино

В кинотеатрах стартовал показ новой, уже двенадцатой части новогодней франшизы «Елки» с Дмитрием Нагиевым и Рузилем Минекаевым в главных ролях.

«В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде»,— сказано в киноафише к новой части франшизы.

